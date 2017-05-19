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Отдел НИИ Военной академии Генштаба России начал работу в Белгородской области

10:35
19 Мая 2017
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Его организовали при музее-заповеднике «Прохоровское поле».

Об официальном старте работы отдела было объявлено вчера, 17 мая, на заседании Попечительского совета «Прохоровское поле» рассказал сенатор Николай Рыжков.

Более года назад было принято решение о создании такого отдела. Мы за это время нашли помещение, сделаны пять комнат, мы их целиком оборудовали. Наш отдел, филиал института по штатному расписанию имеет численность пять человек. Во главе должен быть обязательно военный. Пятеро будут гражданскими. Финансовые дела решены положительно.

Николай Рыжков
председатель Попечительского совета «Прохоровское поле»


Эдуард Коршунов.jpg

На заседании совета был представлен назначенный глава отдела Эдуард Коршунов.

Члены Попечительского совета поздравили руководителя отдела с назначением, пожелали ему плодотворной работы.


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