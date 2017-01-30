Онкология стала чаще забирать жизни белгородцев

17:20

По данным за 2016 год коэффициент смертности населения Белгородской области от новообразований увеличился на 3,2 %, в том числе от злокачественных – на 3,1 %.

По сравнению с 2015 годом отмечено снижение коэффициента смертности от убийств на 19,6 % (в 2015 – 86 случаев, в 2016 – 69) и от самоубийств на 11,5 % (2015 – 282, 2016 – 251).

Немного снизилось количество транспортных несчастных случаев на 2,6 %, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий – на 2,3 %.

Кстати, случаев смерти от некачественного алкоголя тоже стало меньше. «Российская газета» отмечает, что впервые за последние пять лет в России снизилось число случаев алкогольных отравлений и летальных исходов. Уменьшение количества отравлений и смертей от алкоголя произошло благодаря введению в конце 2016 года ограничения на реализацию отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции.

Тем не менее «лидером» среди причин смертности являются болезни системы кровообращения. В 2015 году они стали причиной смерти почти 12 тыс. белгородцев, а в 2016 – более 11,5 тысяч, сообщает Белгородстат.