Олег Полухин: Мы будем усиливать практикоориентированность в образовательном процессе
Глава Белгородского госуниверситета выступил за гармоничное развитие в студентах не только теоретических, но и практических навыков по специальности.
Вопросам практикоориентированного обучения у нас уделяется серьёзнейшее внимание. Мы имеем около 800 договоров с различными хозяйствующими субъектами, от которых у нас присутствуют и преподаватели. На их базе наши студенты проходят практику. И мы с каждым годом усиливаем практикоориентированное направление. Только при связи теории с практикой можно на выходе получить качественного специалиста.
Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»
БелГУ имеет 45 кафедр за пределами университета. Из них более 20 – клинические кафедры медицинского института, которые находятся в лечебных учреждениях области.
В частности, Олег Полухин рассказал о практикоориентированной работе вуза по медианаправлению образования. Профильная кафедра создана на базе белгородского филиала ВГТРК.
Мы сейчас завершаем реконструкцию некоторых помещений, в том числе большой блок отдаём под управление по связям с общественностью. Это делается в том числе для того, чтобы студенты имели возможность заниматься, выполнять журналистские поручения, готовить материалы. Впредь мы и по этому направлению, и по всем остальным будем усиливать практикоориентированность в образовательном процессе.
Олег Полухин
ректор НИУ «БелГУ»