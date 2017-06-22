Олег Полухин: Мы будем усиливать практикоориентированность в образовательном процессе

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Глава Белгородского госуниверситета выступил за гармоничное развитие в студентах не только теоретических, но и практических навыков по специальности.

Вопросам практикоориентированного обучения у нас уделяется серьёзнейшее внимание. Мы имеем около 800 договоров с различными хозяйствующими субъектами, от которых у нас присутствуют и преподаватели. На их базе наши студенты проходят практику. И мы с каждым годом усиливаем практикоориентированное направление. Только при связи теории с практикой можно на выходе получить качественного специалиста. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

БелГУ имеет 45 кафедр за пределами университета. Из них более 20 – клинические кафедры медицинского института, которые находятся в лечебных учреждениях области.

В частности, Олег Полухин рассказал о практикоориентированной работе вуза по медианаправлению образования. Профильная кафедра создана на базе белгородского филиала ВГТРК.