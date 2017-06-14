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Одна из пропавших девочек найдена в Старом Осколе

14:06
14 Июня 2017
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15-летняя Владлена Нечаева жива и здорова. По предварительной информации противоправные действия в отношении неё не совершались.

В настоящее время с подростком работают сотрудники отделения ПДН УМВД России по городу Старому Осколу. Причины её ухода выясняются. Старооскольское УМВД благодарит жителей области за помощь в розыске девочки.

Напомним, Владлена пропала вечером 12 июня после того, как вышла из Старооскольского центра развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт».

С 11 июня в розыске остаётся другая юная оскольчанка – 16-летняя Анжелика Тимохина. Поисковый отряд «Лиза Алерт Белгород» отмечает, что девочка может находиться в любом регионе России.


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