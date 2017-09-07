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Объявлены лауреаты премии Н. И. Рыжкова «Созидание»

15:07
07 Сентября 2017
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Победители получат по 200 тысяч рублей.

В номинации «За достижения в области науки, технологий и инновационной деятельности» наградят генерального директора группы компаний «ВИК», производящей в Белгороде ветеринарные препараты, Александра Каспарьянца.

Второй победитель – директор шебекинского «Завода премиксов № 1» Алексей Балановский, сообщает пресс-служба департамента экономического развития Белгородской области.

Напомним, год назад премию за успешную реализацию социально значимых проектов учредило правительство Белгородской области.


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