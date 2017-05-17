Общество:

Обвиняемому по делу о двух пропавших в Старом Осколе девушках продлили срок ареста

11:04
17 Мая 2017
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Михаил Саплинов будет находиться под арестом до августа.

Информацию о закрытом судебном заседании, на котором был продлён срок ареста обвиняемому в убийстве Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой, разместила администрация сообщества ««Поиски Кузьминой Екатерины Валерьевны».

«К сожалению, не могу осветить все подробности суда. Могу только сказать, что было у Миши два адвоката, присутствовал и его папа», – говорится в опубликованном в группе сообщении. 


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