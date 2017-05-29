Общественная палата ждёт инициатив жителей Белгородской области по решению проблем региона

13:05

Выдвигать свои идеи могут также общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации.

Общественники предлагают присылать идеи и инициативы по решению актуальных проблем региона и улучшению качества жизни его населения. Но они не должны преследовать коммерческих целей, касаться просьб личного характера и персональных жизненных ситуаций, а также противоречить действующему законодательству.

Оцениваться будут инновационность предложений, их экономическая эффективность, реалистичность и достижимость результатов. Жалобы без предлагаемых вариантов решения также рассматриваться не будут.

Все предложения рассмотрит рабочая группа Общественной палаты области. При необходимости будут привлечены дополнительные эксперты. По итогам рассмотрения на заседании будет приниматься решение об отказе либо о выдвижении и поддержке инициативы.

По словам председателя Общественной палаты Белгородской области Александра Ахтырского, инициатива с рекомендацией будет направлена в управление или департамент, в компетенции которых находится возможность её реализации. Ели же вопрос окажется федерального уровня, то для дальнейшего продвижения инициативу сначала передадут в Общественную палату РФ.

Каждая поданная инициатива должна содержать ФИО инициатора и его контактные данные, название, подробное описание с указанием проблемы и предлагаемый обоснованный вариант решения, сообщает пресс-служба Общественной палаты Белгородской области.

Направлять идеи и инициативы в Общественную палату области можно по электронной почте opbo31@yandex.ru или по адресу 308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4, каб. 231.