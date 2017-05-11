Обиженный житель Белгородского района спалил дом своей возлюбленной

12:22

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, 31-летняя жительница села Красный Хутор возвращалась домой из гостей, когда увидела, что горит её дом.

Подозрения прибывших на место происшествия полицейских пали на сожителя потерпевшей. 42-летний мужчина был задержан. Сначала он не признавался в поджоге. Но затем рассказал, что пока его возлюбленная была в гостях, он находился в её доме. Сильно выпив, мужчина поджёг плед, оставил его в одной из комнат и скрылся. Задержанный пояснил, что на преступление его подтолкнули многочисленные ссоры и чувство обиды на женщину.

По факту умышленного уничтожения имущества, совершённого путём поджога, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.