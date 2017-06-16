О коррупции в военкоматах Белгородской области можно сообщить на специальную горячую линию

12:16

Антикоррупционные мероприятия во время весенне-летнего призыва на военную службу проводит 56 военная прокуратура гарнизона.

В первую очередь сотрудники ведомства проверяют соблюдение прав призывников и законность в действиях призывных комиссий, в том числе при предоставлении отсрочек от призыва на военную службу и освобождении от неё.

Особое внимание уделяется также выявлению и пресечению фактов коррупции, взяточничества и злоупотреблений со стороны должностных лиц. Проверяются и случаи призыва в армию граждан, негодных к военной службе по состоянию здоровья.

Задать вопросы, связанные с призывом на военную службу и её прохождением, и сообщить о нарушениях, в том числе коррупционных, можно в центрах правовой информации ежедневно с 09:00 до 19:00 по адресу: 308012, г. Белгород, ул. Губкина, д. 1. При центре также работает горячая линия (4722) 55-86-96.

На все сообщения о нарушениях и фактах коррупции военные прокуроры готовы отреагировать оперативно, сообщает ведомство.