Общество:

О будущем в Белгородской области: роботы, 3Д-технологии и дроны вместо машин

23:15
09 Июня 2017
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Выступая с ежегодным отчётом об итогах работы регионального правительства, губернатор Белгородской области Евгений Савченко назвал ключевые направления развития общества. 

Самое первое и основное – цифровые технологии. По словам главы региона, через семь лет рынок промышленного интернета в мире превысит 1 трлн долларов США, а Китай планирует в течение 20 лет создать в цифровой экономике 350 млн рабочих мест, и мы просто обязаны «откусить свой кусок от этого пирога».

Также повсеместное использование в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и государственном управлении получат роботы. И равняться стоит, прежде всего, на Южную Корею, где на 10 тыс. работающих приходится почти 1000 роботов, а в России – один.   

2/3 белгородских школ уже оснащены 3Д-принтерами, и следующим этапом развития должна стать подготовка специалистов по аддитивным технологиям в техникумах и вузах.

В скором будущем в каждом доме может появиться малый беспилотный летательный аппарат или дрон, который во многом заменит людям машину.

Активное развитие, по мнению Евгения Савченко, получат и биотехнологии, с помощью которых в Белгородской области появляются новые сорта, гибриды и породы белгородской селекции, организовано производство аминокислот. А походы в магазин должна заменить интернет-торговля продовольствием. 


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