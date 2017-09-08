«Ну, за трезвость!»: 11 сентября в Белгородской области алкоголь будет под запретом

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Реализация спиртных напитков во Всероссийский день трезвости запрещена в магазинах и заведениях общественного питания региона.

Нарушителей запрета выявят во время «контрольных закупок», рассказал на брифинге начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономразвития области Владимир Зубов.

Трезвый и здоровый образ жизни – та норма, к которой мы настойчиво идём. Сегодня и молодёжь выбирает для себя жизнь без алкоголя. Важно, чтобы власть и общество совместно и планомерно шли в этом направлении. Владимир Зубов

Он также отметил, что предприниматели относятся к мере с пониманием. Система онлайн-касс помогает предотвратить продажу алкоголя во внеурочное время. Если руководитель не доверяет продавцам, можно блокировать проведение алкогольной продукции через кассу. Нарушителям запрета грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

Протоиерей Иоанн Суворов рассказал, что впервые день трезвости появился именно в Белгородской области. В 1884 году учитель Пётр Поляков в селе Головчино Курской губернии организовал «Христианское общество трезвости и воздержания». Издавал он и первый в России трезвенный журнал «Трезвое Слово», а в 1887 году предпринял попытку организовать первое Всероссийское общество трезвости.

Алкоголь – это легальный наркотик. Когда мы выпиваем, мы становимся плохим примером для собственных детей. В храмах 11 сентября отслужат молебны в помощь страждущим от пьянства, проведут беседы. протоиерей Иоанн Суворов директор митрополичьего реабилитационного центра «Воскресение»

День трезвости в России начали проводить в 1911 году. В 1913 он получил статус церковного и стал проводиться 29 августа (11 сентября по новому стилю), в день усекновения главы Иоанна Предтечи, который «не пил ни вины, ни сикеры» и головы лишился на пьяной пирушке царя Ирода.

По статистике в Белгородской области на душу населения употребляют 4,7 литра спирта в год. В среднем по России этот показатель выше – 6,6 литров в год. Как отметил Владимир Зубов, при этом в регионе практически отсутствует теневой рынок продажи алкоголя.