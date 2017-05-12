Общество:

Никто из белгородцев не будет ностальгировать по хрущёвкам

12:09
12 Мая 2017
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Информационное агентство «Бел.Ру» выясняло мнение жителей региона о сносе хрущёвок.

Большинство опрошенных, а именно 43 % респондентов, считают, что сносить дома хрущёвской постройки можно только в том случае, если жильцов переселят в новое жильё в черте города.

Почти треть белгородцев – 29 % – выступает против такой идеи. Так как, по их мнению, на месте хрущёвок построят высотки, которые уродуют облик города.

14 % опрошенных думают, что сносить такие дома нужно, если дадут хорошую компенсацию. Столько же читателей «Бел.Ру» выступают за снос аварийно опасных зданий.

Примечательно, что никто из респондентов не выбрал вариант «Нет, глядя на них, приятно поностальгировать», поэтому делаем вывод, что скучать по хрущёвкам белгородцы не будут.

Следующий наш опрос будет о том, как белгородцы справляются с временным отключением горячей воды.

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