Не словом, а делом! Профсоюз «Правда» День Труда отметит трудом на благо будущих поколений

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29 апреля 300 «правдивцев» высадят 30 000 саженцев в районе п. Севрюково Белгородского района на участке в 18 гектаров. К акции могут присоединиться все желающие.

Этот год Президентом России объявлен Годом экологии. Начало первомайских выходных профсоюз «Правда» решил общественно-полезным делом, реально претворив в жизнь девиз праздника 1 Мая – «Мир! Труд! Май!». Акция проводится совместно с администрацией Беловского сельского поселения и станет ещё одним значимым событием реализации областной программы «Зелёная столица».







По словам организаторов, эта акция станет традиционной. А вместе со взрослыми в высадке деревьев будут участвовать и дети. Помогать профсоюзу в высадке будут партнёры и друзья профсоюза – КАМ «ЭРА». Также в акции могут принять участие все желающие. По всем вопросам нужно обратиться в группу профсоюза в ВК, в обсуждения.



А завершится День Труда «по-правдивски» – красочным действом: в честь праздника будут запущено 100 шаров в цветах российского флага, а также всех накормят полевой кашей, а детки получат сладкие подарки.