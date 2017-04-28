Не повреди газопровод при проведении земляных работ: чем чреваты порывы по вине застройщиков

12:10

В преддверии весенне-летнего строительного сезона белгородцев призывают соблюдать «Правила охраны газораспределительных сетей» и напоминают об ответственности в случае повреждения газопроводов.

Ситуации с повреждениями распределительных газопроводов при проведении земляных работ повторяются из года в год. Только в 2016 году специалистам региональной газораспределительной компании пришлось устранять 25 порывов. Все нарушения зафиксированы в районах индивидуального жилищного строительства. Причиной стало элементарное несоблюдение правил проведения такого вида работ в охранной зоне газопроводов.

При проведении земляных и строительно-монтажных работ в охранной зоне газораспределительной сети необходимо не менее чем за три рабочих дня до их начала пригласить представителя нашей компании на место производства работ для обозначения трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил охраны газораспределительных сетей, их умышленном блокировании либо повреждении, несут ответственность в соответствии с законом «О газоснабжении в Российской Федерации. Константин Генинг заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Белгород»

По закону (ст. 32 ФЗ №69 «О газоснабжении в Российской Федерации») нарушитель обязан возместить газоснабжающей организации материальный ущерб, нанесённый в результате повреждения газопровода.

В этой связи Константин Генинг привёл показательный пример: «В июне прошлого года в микрорайоне Таврово-15 компания «ТехСтройМонтаж» проводила земляные работы без согласования с нами. В результате повредили новый распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ду-225мм. Экономический ущерб составил порядка 250 тысяч рублей и был взыскан с виновника инцидента в полном объёме».

Специалисты ОАО «Газпром газораспределение Белгород» напоминают: повреждение газопровода грозит авариями, взрывами, пожарами и несчастными случаями.

Для предупреждения подобных ситуаций по всем вопросам, связанным с проведением работ в охранной зоне газопроводов, следует обращаться в районные газовые службы по месту жительства. Если их адреса и телефоны неизвестны, для уточнения газовики рекомендуют обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 со стационарного или 104 – с мобильного.

В случае повреждения газопровода для локализации и ликвидации аварии на сети газораспределения необходимо также незамедлительно связаться с аварийно-диспетчерской службой по указанным выше телефонам и чётко следовать рекомендациям специалистов.