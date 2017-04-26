Не менее 10 миллионов рублей заработали создатели программы для азартных игр в Белгородской области

10:50

По обвинению в организации незаконной деятельности задержаны девять человек.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области, участники преступной группы создали игорную программу для незаконного проведения азартных игр в Интернете на территории нескольких регионов России под видом биржевой и брокерской деятельности. Таким образом им удалось заработать не менее 100 млн рублей.

В отношении всех участников преступной группы, включая руководителя, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной группой, сопряжённые с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества».

Руководитель и шесть активных участников преступного сообщества были задержаны, в отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время задержаны разработчик игорной программы и участник преступного сообщества, обеспечивавший юридическое сопровождение преступной деятельности. Они также по решению суда заключены под стражу.