Общество:

Начальник Белгородской таможни ответит на вопросы горожан

13:35
21 Июня 2017
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Анатолий Ушаков проведёт личный приём граждан в приёмной президента Российской Федерации в Белгородской области. 

27 июня с 10 утра можно будет обратиться по адресу: г. Белгород, Соборная площадь, 4 (вход со стороны улицы Попова), по вопросам, решение которых входит в компетенцию Белгородской таможни, а также по иным вопросам, касающимся деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Чтобы оставить предварительную запись или оформить письменное обращение, необходимо позвонить в отдел документационного обеспечения Белгородской таможни по телефону (4722) 30-62-04 или в приёмную президента Российской Федерации в Белгородской области по телефонам (4722) 35-37-31 и 32-82-92, передаёт пресс-служба Белгородской таможни.


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