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На всероссийском конкурсе «Учитель года России-2017» регион представят два белгородских педагога

11:44
29 Мая 2017
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В департаменте образования области подвели итоги регионального этапа конкурса.

Согласно приказу ведомства, победителем в номинации «Педагогический дебют» стала учитель английского языка школы № 36 Белгорода Александра Закусило, победителем в номинации «Молодой управленец» признана заместитель директора Цента образования № 1 в Белгороде Алина Прохорова.

Именно им предстоит отправиться на федеральный этап всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017».

Лауреатом в основной номинации конкурса «Учитель года – 2017» стала учитель обществознания и экономики городской гимназии № 22 Оксана Щендрыгина. В номинации «Молодой управленец» лауреатом стала заместитель директора средней школы № 11 Белгорода Виктория Помельникова, рассказали в управлении образования администрации города.


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