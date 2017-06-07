Общество:

На военкомат Белгородской области наложено сразу пять штрафов за нарушения при госзакупках

17:03
07 Июня 2017
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Региональное УФАС рассмотрело материалы Министерства обороны РФ о нарушениях, выявленных в ходе проверки соблюдения закона о контрактной системе в деятельности регионального Военного комиссариата.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, в 2016 году военкомат области 40 % закупок произвёл с нарушениями закона о контрактной системе, которые подчас имеют признаки коррупционной составляющей.

Так, нарушения Закона о контрактной системе были допущены должностным лицом при проведении электронных аукционов на поставку стоматологического электромеханического медицинского кресла КСЭМ-05 для военно-врачебной комиссии и закупку эмали и армейских прикроватных тумб ТП-11 для регионального военного комиссариата.

Нарушения также были выявлены при проведении электронных аукционов на поставку окон ПВХ для отдела военного комиссариата Белгородской области по городу Валуйки и Валуйскому району,

Ответственность за утверждение документации об электронном аукционе с нарушением Закона о контрактной системе предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Помимо этого было выявлено нарушение ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ: при размещении извещения о закупке у единственного поставщика на поставку тепловой энергии, отпущенной котельными, был пропущен срок его подачи в единой информационной системе.

По результатам рассмотрения административных дел Белгородское УФАС оштрафовало начальника финансово-экономического отделения ФКУ «Военный комиссариат Белгородской области» на общую сумму 27 тыс. рублей.

В 11 случаях нарушителям удалось избежать ответственности, так как истёк срок привлечения виновных лиц к административной ответственности в 1 год, отмечают в пресс-службе Белгородского УФАС.

Итоги рассмотрения материалов ведомство направило в Министерство обороны РФ.


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