На Стойленском ГОКе прошёл спортивно-массовый праздник «ВелоДень»

14:03

Около 100 работников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) и членов их семей приняли участие в спортивно-массовом мероприятии «ВелоДень», которое прошло в минувшие выходные в районе Атаманского леса (г. Старый Оскол).

Сначала стойленцы вместе с детьми поучаствовали в массовом семейном велопробеге. Затем 10 сборных команд приняли участие в кросс-кантри – скоростной езде на велосипеде по пресечённой местности.

В итоге лучше всех с дистанцией справилась команда цеха железнодорожного транспорта – спортсмены ЦЖДТ прошли трассу за 36 минут 36 секунд. Второй пришла команда центральной лаборатории, на третьем месте – сборная цеха сетей и подстанций, медсанчасти и обогатительной фабрики.

Завершился «ВелоДень» детскими конкурсами. Ребята с большим удовольствием посостязались в меткости и скорости набрасывания колец и получили сладости и игрушки.