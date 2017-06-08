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На СГОКе завершился отборочный этап «Молодого лидера»

11:30
08 Июня 2017
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На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) завершился отборочный этап конкурса «Молодой лидер». 

стойленский гок

Конкурс на комбинате проводится третий год. Он помогает выявлять и закреплять на комбинате талантливых молодых работников, создавать у них заинтересованность в профессиональном и карьерном росте, вовлекать молодёжь в совершенствование бизнес-процессов.

Конкурс стартовал в апреле текущего года. Стойленцы, подавшие заявки на участие в конкурсе, прошли три отборочных тура. В тестировании участвовали 292 работника СГОКа из 23 структурных подразделений.

Ко второму туру отборочного этапа – написанию эссе на одну из предложенных тем – были допущены 120 человек. В самом увлекательном, творческом туре приняли участие 54 работника комбината. Ребята снимали минутные видеоролики о своих успехах на комбинате, о рабочих буднях или о том, что побудило их прийти работать на СГОК. Познакомиться с некоторыми работами можно, посмотрев наше видео.

Видеоролики оценивали по соответствию теме, творческому подходу, применению спецэффектов при его монтаже, качеству звука и т. д. В итоге жюри, в состав которого вошли представители отдела социального развития комбината, пресс-службы и профсоюзного комитета СГОКа, выбрали 32 участника. Ребятам предстоит пройти три основных тура конкурса «Молодой лидер Стойленского ГОКа».

В ближайшее время они примут участие в деловой игре и выездном мероприятии. Восемь человек пройдут в финальный тур, чтобы оспорить право на победу в конкурсе «Молодой лидер – 2017».

Участников финального этапа внесут в базу данных перспективных сотрудников комбината.


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