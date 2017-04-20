На помощи в прохождении комиссии сотрудникам МВД врач-психиатр заработала более 100 тысяч рублей

12:09

Всего выявлена причастность сотрудника МСЧ МВД России по Белгородской области к 10 преступлениям.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, врач-психиатр военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ МВД России по Белгородской области» получала взятки от сотрудников органов внутренних дел и третьих лиц в течение трёх месяцев 2016 года. За вознаграждение она должна была обеспечить подтверждение диагноза и медицинское освидетельствование при прохождении ими военно-врачебной комиссии.

Всего сотрудниками собственной безопасности регионального УМВД было выявлено 10 эпизодов этой преступной деятельности. Общая сумма дохода от неё превысила 100 тыс. рублей.

Помимо этого вскрылось, что врач внесла в медицинскую документацию одного из обследуемых лиц ложные сведения о наличии у него заболевания в связи с военной травмой. На основании подложных документов пациент при увольнении из органов внутренних дел получил единовременную выплату в размере более 2 млн рублей.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела по факту получения взятки за незаконные действия (ч. 2 ст. 290 УК РФ), по двум эпизодам мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), по семи эпизодам мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и по факту служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Оно передано в суд.

Уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования.