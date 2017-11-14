На «Первом канале» вышел чёрный пиар Сахалина в программе «Время покажет»

21:55

В передаче «Время покажет» на «Первом канале» прошли дебаты, посвящённые деньгам полковника Захарченко и масштабам коррупции в России.

Ведущий программы Артём Шейнин посвятил много времени небольшому городку Корсаков, который расположен на острове Сахалин. Шейнин постоянно указывал на огромный бюджет региона. Якобы средств областной казны хватает на то, чтобы жители Корсакова жили в роскоши, а на деле же в городе царит разруха.

Издание «Новые известия» информирует, что в качестве доказательств своих утверждений Шейнин показывал какие-то фотоснимки. На экране прокручивались фотографии обычного среднестатистического населённого пункта. На них не было ни одного узнаваемого объекта города Корсаков.

Вскоре удалось выяснить, что сотрудники «Время покажет» получили эти фотографии от сахалинских журналистов. Представители программы просили только те фотоматериалы, благодаря которым удастся выставить Корсаков в негативном свете. Один из сахалинских журналистов рассказал, что корреспонденты «Время покажет» получили фотографии Южно-Сахалинска, а не Корсакова. Однако их это ничуть не смутило.

Пока на мониторе транслировали фотоматериалы, ведущий Шейнин говорил о том, как плохо живут жители города. Ведущий винил во всём местных чиновников. Несмотря на все старания Шейнина, в телестудии нашлись и те, кто с такой трактовкой событий не согласился.

Зампредседателя комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков указал ведущему на его некомпетентность в вопросе распределения бюджетных средств на Сахалине. В тот же момент Рыбакова прервали. Шейнин увёл программу на рекламную паузу, после которой про обстановку в Корсакове уже не говорили.

Приглашённому эксперту и бывшему замминистра экономики России Ивану Старикову вообще не дали ничего сказать. И это несмотря на то, что тот серьёзно изучил вопрос по бюджету сахалинского города. Шейнин заранее решил ознакомиться с материалами, которые Стариков подготовил для своего выступления. После просмотра бумаг ведущий заявил эксперту, что слова ему не даст. В результате Стариков не смог высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу. Эксперт пришёл к выводу, что передача была полностью заказной.

Между тем, журналисты продолжают задаваться вопросом, кому выгодно раскачивать обстановку и поднимать бурю в стакане, выставляя власти сахалинского города Корсаков исключительно в негативном свете, да ещё и в программе, выходящей в эфир в прайм-тайм?