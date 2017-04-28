На базе Белгородэнерго прошёл городской день охраны труда

16:24

На базе Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» прошел городской день охраны труда, приуроченный к одноимённому Всемирному дню ОТ.

Участниками мероприятия стали более 60 представителей крупных предприятий и организаций областного центра во главе с руководителем городского департамента экономического развития Дмитрия Алдаева и председателем Координационного совета организаций профсоюзов Белгорода Любовью Киреевой.

Инженеры и ответственные специалисты в области охраны труда осмотрели ремонтно-производственную базу Белгородских электрических сетей, познакомились с работой медико-психологического центра диагностики и реабилитации сотрудников, посетили учебный центр, оснащённый специальным программным обеспечением для обучения персонала. Участвовали в качестве наблюдателей в стендовых испытаниях приставных лестниц и другого энергооборудования, обменялись мнениями о состоянии условий труда и уровня производственного травматизма на предприятиях и в организациях города.

Начальник управления по труду и социальному партнёрству городского департамента экономразвития Мария Шевцова пояснила, что вопросы охраны труда находятся на контроле сразу нескольких госструктур, начиная от Управления Роспотребнадзора и заканчивая Прокуратурой. В 2015 году в Белгороде был создан Городской координационный совет по охране труда, в состав которого, помимо контролирующих органов, вошли все крупные работодатели. Усиленное внимание вопросам безопасности производственной деятельности и внедрение специальной оценки условий труда значительно улучшили статистику производственного травматизма. Так, с 2013 по 2016 год количество пострадавших снизилось на 40 %, с 225 до 135 человек, число несчастных случаев со смертельным исходом – на 30 %.

«По состоянию на 1 апреля этого года, несчастных случаев на предприятиях областного центра не зафиксировано, – подчеркнула Мария Шевцова. – Однако не стоит списывать со счетов проблему смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В этой связи огромное значение приобретает своевременная диспансеризация сотрудников».

О системе постоянного мониторинга физического и психоэмоционального здоровья энергетиков рассказала начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Татьяна Татукова. В Белгородэнерго, помимо первичного медосмотра, действует целый комплекс различных диагностических обследований, по результатам которых назначаются различные реабилитационно-восстановительные мероприятия, начиная с психологических тренингов в собственном медико-психологическом центре и заканчивая лечением в клиниках Белгорода, Воронежа и Москвы. Доступны белгородским энергетикам и дополнительное обследование, и высокотехнологичная медпомощь в рамках программы ДМС, и санаторно-курортное лечение. В диагностику вовлекаются все сотрудники, однако на особом контроле находится оперативный и оперативно-ремонтный персонал. «В результате количество дней нетрудоспособности неуклонно снижается», – отметила Татьяна Татукова.

Особое внимание в филиале уделяют безопасности труда. «Нет ничего важнее жизни и здоровья человека, – подчеркнул заместитель главного инженера – начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Белгородэнерго Владимир Русанов. – Электроэнергетика относится к тем отраслям, где риск и опасность неизбежны, но компания делает максимум возможного, чтобы свести эти риски к минимуму».

Система управления охраной труда и техникой безопасности основывается на неукоснительном соблюдении отраслевых документов по безопасному выполнению различных видов работ, а её результативность зависит от комплекса мер: условий труда персонала, оснащённости средствами защиты, соблюдения требований нормативной документации, общего уровня квалификации руководителей и специалистов и т. д.

На мероприятия по охране труда в 2016 году Белгородэнерго направило свыше 80 млн рублей, при этом затраты в расчёте на одного работника составили чуть больше 19 тыс. рублей. Каждый электромонтёр обеспечен спецодеждой, устойчивой к воздействию электрической дуги, полным комплектом средств защиты, обучен безопасным методам и приёмам работ на энергооборудовании, а также методам оказания доврачебной реанимационной помощи пострадавшим. «Как результат – в 2016 году в филиале не зафиксировано ни одного случая производственного травматизма», – подытожил Владимир Русанов.

С образцами спецодежды, электрозащитных средств и механизмов участники совещания ознакомились в ходе демонстрации порядка подготовки ремонтных бригад к безопасному производству работ в электроустановках.