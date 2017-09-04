На 10 женщин в Белгородской области приходится 8,55 мужчин. Зато они моложе

11:37

Средний возраст мужчины в регионе на 1 января составил 38,4 года, женщины – 43,4 года.

Мужчин в Белгородской области 46 %, сообщили в Белгородстате. На тысячу мужчин насчитывается 1169 женщин. При этом год назад мужчин не досчитались на две женщины больше.

Стареют в Белгородской области и женщины, и мужчины. В регионе 422 тыс. пенсионеров – 27 % от всей численности населения. За время после Всероссийской переписи в 2010 году их стало на 54 тыс. больше.

Детей тоже стало больше. В возрасте до 10 лет их перед боем новогодних курантов было уже более 173 тысяч. Но население региона считается старым по международным критериям: у нас доля жителей старше 65 лет составила более 16% против «нормативных» 7%.

Доля трудоспособного населения с каждым годом уменьшается. За семь лет – почти на 62 тыс. человек. На тысячу человек трудоспособного возраста приходится уже 780 нетрудоспособных лиц. Это выше, чем в целом по России и ЦФО.