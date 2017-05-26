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Мёртвые и живые: за четыре месяца в Белгородской области умерло на 2,4 тысячи человек больше, чем родилось

11:22
26 Мая 2017
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При этом коэффициент смертности по сравнению с данными 2016 года снизился на 1,4 %.

В январе-апреле 2017 года в регионе появилось на свет 4735 младенцев. Коэффициент рождаемости сложился на уровне 9,3 родившихся на тысячу населения.

Умерло в Белгородской области за первые четыре месяца 2017 года 7173 человека. Это на 159 человек меньше показателей 2016 года.

Естественная убыль населения в регионе, таким образом, составила 2438 человек, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 525 человек.

Поженились за четыре месяца в Белгородской области 2659 пар, что на 792 больше прошлогодней цифры. Развелись 2218 пар, это на 90 больше цифры 2016 года. Коэффициент брачности вырос за год на 44,4 %, коэффициент разводимости – на 2,4 %, сообщает Белгородстат.


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