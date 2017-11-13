Мошенники продают белгородцам бесполезные приборы под видом энергосберегающего оборудования

16:37

Молодые люди представляются сотрудниками «Белгородэнерго», рассказывают, что исполняют закон «Об энергосбережении», и навязывают покупку оборудования, якобы экономящего электроэнергию.

Недавно так обманули пенсионерку в одном из сёл Старооскольского городского округа: мошенник продал ей за 2000 рублей («с 50-процентой скидкой») некий «энергосберегатель» и светодиодную лампу. Женщина подписала договор купли-продажи с ООО «ЭнергоРегион», с которым невозможно связаться по указанным в документе телефонам.

Как прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», их сотрудники не продают товары на дому без оформления заявки в клиентском офисе. В компании советуют проверять удостоверения у так называемых энергетиков.

Оперативно уточнить информацию можно, позвонив на прямую линию «МРСК Центра» по телефону 13-50.