Общество:

Мошенники продают белгородцам бесполезные приборы под видом энергосберегающего оборудования

16:37
13 Ноября 2017
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Молодые люди представляются сотрудниками «Белгородэнерго», рассказывают, что исполняют закон «Об энергосбережении», и навязывают покупку оборудования, якобы экономящего электроэнергию.

Недавно так обманули пенсионерку в одном из сёл Старооскольского городского округа: мошенник продал ей за 2000 рублей («с 50-процентой скидкой») некий «энергосберегатель» и светодиодную лампу. Женщина подписала договор купли-продажи с ООО «ЭнергоРегион», с которым невозможно связаться по указанным в документе телефонам.

Как прокомментировали в пресс-службе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго», их сотрудники не продают товары на дому без оформления заявки в клиентском офисе. В компании советуют проверять удостоверения у так называемых энергетиков.

Оперативно уточнить информацию можно, позвонив на прямую линию «МРСК Центра» по телефону 13-50.


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