Молодым специалистам администрации Белгорода презентовали фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто»

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Торжественная презентация передвижной версии московской фотобиеннале состоялась 29 мая в здании городской администрации.

Ставшая уже известной с момента её презентации19 мая на площадке НИУ «БелГУ» экспозиция из 34 работ известных российских фэшн-фотографов, как и было обещано, «путешествует» по белгородским организациям и ведомствам.

В понедельник, 29 мая, фотовыставку «Герои, какими их не видел никто» благотворительного фонда Валентины Терешковой «Память поколений» увидели молодые специалисты из городской администрации. Напомним, что организаторами выставки в Белгороде стали межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» и НИУ «БелГУ» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики региона.

Молодые сотрудники мэрии поблагодарили представителей ММПС «Правда» за предоставленную возможность узнать больше о подвигах, которые совершили Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, ветераны боевых действий в Афганистане и контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Следующими фотовыставку увидят 1 июня сотрудники белгородского управления ФСБ. 2 июня большая экспозиция переезжает с площадки НИУ «БелГУ» на площадку БГТУ им. В. Г. Шухова. 12 мая она будет презентована в музее боевой славы Третьего ратного поля России в Прохоровке. Завершится проект 21 июня перед музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское направление».