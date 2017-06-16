Многодетная мать в Белгородской области пыталась получить маткапитал по фальшивому свидетельству о рождении

11:38

Предоставление фиктивных документов вскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

В мошенничестве подозревается 41-летняя жительница села Озерки Старооскольского городского округа. Неработающая женщина в марте 2017 года обратилась в Пенсионный фонд для получения сертификата, предоставив фальшивое свидетельство о рождении ребёнка. Злоумышленница собиралась присвоить более 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Так как подозреваемая является многодетной матерью, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.