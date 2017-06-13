Мировой рекорд по приготовлению рагу установят на «Грильфесте» в Белгородской области

18:49

Организаторы обещают приготовить полтонны горячего угощения исключительно из белгородских продуктов (кроме специй).

Уже третий по счёту белгородский фестиваль барбекю «Грильфест» пройдёт 17 июня на базе «Пикник парка» в селе Соломино Белгородского района. Как и в прошлые годы, центральным событием станет чемпионат России по барбекю, который соберёт 10 сильнейших поваров страны. Участникам предстоит показать всё своё мастерство в приготовлении мясных блюд на открытом огне.

Возглавит жюри на мясном фестивале Александр Филин – президент национальной гильдии шеф-поваров России. В прошлом году он высоко оценил уровень подготовки хозяев «Грильфеста», поставив им общую оценку «5+».

Вторым важным событием самого вкусного события лета станет приготовление овощного рагу с мясом в самой большой кастрюле мира (объём 4 500 литров, вес 500 кг), которая со дня на день прибудет в Белгород из Турции. Это единственная в мире действующая кастрюля, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса.

Мы намерены поставить рекорд по количеству приготовленного рагу. Для этого на фестиваль прибудет специальная комиссия, которая будет следить за реализацией этого плана. Вместе с кастрюлей приедет специальный технолог, который посвятит нас в особенности работы в таким кухонным атрибутом. Владимир Зубов

начальник регионального управления по развитию потребительского рынка

Приготовлением горячего продукта займутся семь шеф-поваров и су-шефов из ведущих ресторанов Белгорода. В «рекордное» рагу войдут исключительно белгородские продукты от местных производителей. Для такого объёма в среднем понадобится около 750 тонн картофеля, 530 кг моркови, 60 кг растительного масла, 2,5 тонны воды и много мяса.

Приятным бонусом посетителям «Грильфеста» станет то, что по окончании приготовления рагу станет всеобщим угощением от организаторов.

Помимо этого, традиционно гости фестиваля познакомятся с местной продукцией – овощами, фруктами, мясом и др. Что касается развлекательной части – она также продумана от начала и до конца. С 11:00 начнётся программа для маленьких посетителей «Грильфеста», ближе к обеду к детям смогут присоединиться их родители. Вечером (до 22:00) организаторы обещают дискотеку с двумя приглашёнными ди-джеями (не из Белгородской области) и фаер-шоу.

Генеральным спонсором мясного мероприятия станет Белгородская ассоциация производителей свинины.

Белгородская область – это мясная столица. Мы часто употребляем это словосочетание, но это не устоявшееся выражение по отношению к нашему региону. Такими мероприятиями мы формируем покупательский спрос. Владимир Зубов





Специальным гостем также станет ведущая телеканала Кухня ТВ – Ника Ганич.