Мир спасёт диалог: митрополит Иоанн провёл пресс-конференцию в преддверии Пасхи

16:50

12 апреля в соборном зале Белгородской митрополии митрополиту Белгородскому и Старооскольскому задавали вопросы журналисты и просто верующие люди.

Для Иоанна нынешняя Пасха – 25-я в сане. Он поздравил с ней белгородцев и рассказал, что испытывает чувство радости ребёнка в предвкушении праздника. Вопросы касались самых разных общественных и религиозных тем, актуальных как в Белгородской области, так и во всей России, и главный лейтмотив ответов митрополита: «Нет тем, которые невозможно обсуждать. В диалоге, воспринимая точку зрения оппонента, можно найти решение любой проблемы».

На вопрос о том, почему Белогорье – святое, владыка ответил, что все мы, конечно, не святые, но важно поставить цель и двигаться к ней, сделать хотя бы полшага к её достижению.

Обращались белгородцы и с вопросами о сохранении памятных городских мест, которые отдаются под строительство парковок и торговых центров. По зданиям тюрьмы, расположенным возле центрального рынка, Иоанн пояснил, что кирпичи, решётки со старой тюрьмы будут собраны и здесь сделают мемориал памяти мучеников.

Критиковать власть здесь излишне, можно деятельно отнестись к ситуации. Мы обязательно это памятное место святителя Никодима увековечим. Люди молились за прекращение братоубийственной войны, а их расстреливали как контреволюционеров. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

На просьбу сохранить на проспекте Славы дом дворянки Рябининой Иоанн обещал заняться этим вопросом, но попросил не преувеличивать его возможности.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию с блогером Соколовским (тем, что ловил покемонов в храме Спас на Крови) и передачу Исаакиевского собора в ведение православной церкви. По Исаакию митрополит пояснил, что есть позиция церкви, озвученная патриархом Кириллом, и что здесь ему добавить нечего. Своё отношение к осквернению храмов Иоанн выразил прямо.

Если бы на могиле вашего отца кто-то топтался, как бы вы отреагировали? Я считаю, что это срам, когда так бесцеремонно оскверняют память. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

На вопрос, где находится тонкая грань между полемикой на религиозную тему и оскорблением чувств верующих, митрополит ответил, что «нужно услышать другого человека, вместить его в себя».

Нет проблем, которые невозможно обсуждать. Другое – как обсуждать? Навешивать ярлыки, записывать во враги людей, которые пытаются понять суть вещей? Я хочу сказать «нет» агрессивности в отношении людей, имеющих свою точку зрения. Дискуссия должна вестись на понятном языке. К сожалению, у нас нет такой культуры. Во всяких ток-шоу сидят грубияны, по-хамски обращаются друг к другу. Мы должны научиться культуре диалога. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Владыка Белгородский и Старооскольский добавил, что молодёжь всегда непредсказуема, но у неё есть право высказывать мнение и сказать: вы же нас такими воспитали.

Это мы им внушили то, что сегодня они имеют. Все считают, что молодёжь сама воспитается. Надо делать так, чтобы наша молодёжь питалась созидательными, а не разрушительными идеями. Надо оглядываться на тех, кто идёт за нами. Иоанн митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Были и вопросы о том, как быть с занятием молодёжью духовными практиками – йогой и другими и как относиться к появившимся в Белгороде граффити на религиозную тему. Иоанн ответил, что граффити сам не видел, но всё, что не противоречит нравственным нормам, имеет право на существование.