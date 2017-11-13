Минтруд против сокращения рабочего дня для некурящих работников

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В ведомстве считают, что для борьбы с курением достаточно существующего проекта концепции антитабачной политики на 2017-2022 годы.

К тому же невозможно проконтролировать, курят сотрудники или нет, не ущемляя их в конституционных правах.

В министерстве отметили, что в рамках ТК РФ работодатель и сейчас может сократить рабочее время и обеспечить трудовую дисциплину, если это необходимо, пишет «Российская газета».

Пока нормированная рабочая неделя в России составляет 40 часов (при совместительстве – 60 часов). Столько же работают голландцы, а вот французы и ирландцы заняты 36 часов в неделю, финны – только 33 часа.

Напомним, ранее депутаты предложили сократить рабочий день для некурящих граждан до 35 часов в неделю.