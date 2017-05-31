Минимальный размер заработной платы бюджетников предложили поднять в Белгородской области

12:24

На заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложение озвучил председатель регионального объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов.

Темой совещания стал план работы комиссии на 2017 год. Лидер профсоюзов области Николай Шаталов предложил внести в него вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля: повышение уровня оплаты труда работников, рассмотрение хода пенсионной реформы в области и подведение итогов летней детской оздоровительной кампании.

По его словам, подписание в регионе соглашения о минимальной заработной плате также является важным вопросом. И в нём необходимо предусмотреть минимальные размеры оплаты труда не только работников внебюджетного сектора экономики, но и бюджетников, так как у последних уровень минималки не индексировался несколько лет подряд.

Помимо этого профсоюзная сторона предложила поднять статус областной трёхсторонней комиссии, позволив ей выполнять обозначенную в законе о социальном партнёрстве функцию по рассмотрению нормативно-правовых актов до момента их принятия правительством области и областной Думой.

В своих выступлениях, посвящённых исполнению муниципальными районами трёхстороннего соглашения между областными объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и правительством области на 2017-2019 годы, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления по труду и занятости населения области Сергей Нерубенко и председатель регионального объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов отметили положительную работу по взаимодействию сторон социального партнёрства.

Аналогичные соглашения заключены и согласованы на территориях, которые приведены в соответствие с областным трёхсторонним соглашением и сохранили все предыдущие договорённости. К ним относятся обязательства по сдерживанию роста безработицы, повышению уровня заработной платы работников и их социальной защищённости.

Это позволит вести общественный контроль за соблюдением трудовых прав работающего населения и обеспечить решение проблемных вопросов, рост экономики и благосостояния жителей области, отмечает пресс-служба Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.

Но при анализе соглашений территорий встал вопрос об их легитимности, так как со стороны работодателей их подписывают не территориальные объединения, а руководители не самых крупных предприятий области (мелких ООО, предприятий системы ЖКХ, дотируемых из бюджетов автотранспортных предприятий).

Члены комиссии также подняли вопрос о создании системы отделений регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области» в муниципальных районах области. По словам председателя объединения Ивана Конева, это позволит оперативно решать любые острые вопросы, укрепит систему социального партнёрства и будет способствовать развитию экономики в регионе.

О создании такого отделения в Шебекинском районе рассказал генеральный директор «Союза промышленников и предпринимателей Белгородской области» Алексей Шулешко.