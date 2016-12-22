Медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени получат два человека

15:10

Решение о награждении сегодня, 22 декабря, на заключительной в этом году сессии приняли депутаты областного законодательного собрания.

Информацию депутатам представила заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области Ирина Чурилова.

На рассмотрение народным избранникам в этот раз были вынесены четыре кандидатуры. К награждению медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени было предложено представить двух человек. Это директор предприятия «Старооскольская опалубка» Владимир Ефимов и гендиректор фирмы «Возрождение» из Вейделевского района Николай Марковский.

Той же медалью II степени предложили наградить ещё трёх белгородцев. Таким образом, всего в списке награждаемых пять человек.

Депутаты областной Думы проголосовали за согласование представленных кандидатур.