Майские нововведения: каких изменений в законах ждать жителям Белгородской области?

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Одним из главных новшеств месяца станут требования к указанию состава материала, из которого сделаны упаковки продуктов питания.

До 2 мая россиянам необходимо подать декларацию по налогу на доходы физических лиц. В большинстве случаев этим занимается работодатель. Исключения составляют граждане, получившие доход от продажи имущества, которым они владели менее трёх лет, от сдачи имущества в аренду, от предпринимательской деятельности, от выигрыша в лотереи и в других случаях, указанных на сайте Федеральной налоговой службы.

Но это правило не касается россиян, планирующих получить налоговый вычет по НДФЛ. Установленный срок подачи декларации на них не распространяется. Они могут это сделать в любое время.

С 4 мая изменится размер госпошлины за обращение в суд. Согласно поправкам в закон от 3 апреля 2017 года № 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.21 и 333.22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», половину госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера, будут платить россияне при подаче кассационной жалобы на судебный приказ. Полная стоимость вносится тем, кто подает надзорную жалобу.

В настоящее время при подаче иска заявления неимущественного характера обходятся гражданам в 300 рублей, а организациям – в 6 тыс. рублей.

С 5 мая перевод денег за границу усложнится в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 59-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О национальной платёжной системе». Трудности будут возникать со странами, которые введут запрет в отношении российских платёжных систем, так как документом предусмотрено делать перевод за границу только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

Напомним, такая ситуация уже сложилась с Украиной.

С 21 мая ужесточатся требования к упаковкам для продуктов питания. Особое внимание будет уделено упаковкам с детским питанием. Соответствующие изменения внесены в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Помимо этого производителей обяжут указывать материал, из которого сделана упаковка, выпущенная с 21 мая.

До конца весны садоводческие, огороднические и дачные товарищества обязаны создать реестры своих членов. В соответствии с этим документом, изменения в который можно внести по строгой процедуре, будет определяться законность решений общих собраний дачных организаций, включая вопросы по размеру взносов. На собраниях должен быть обеспечен кворум в 50 % плюс один человек от списка в реестре, пишет «Российская газета».