«Матильда» в Белгороде: угрозы в адрес кинопрокатчиков ставят показ под сомнение

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Письма угрожающего характера в адрес крупных кинопрокатчиков заставили их всерьёз задуматься, отменять или нет показ нашумевшего ещё задолго до премьеры фильма Алексея Учителя.

Во вторник в СМИ появилась информация, что объединённая сеть кинотеатров «Синема Парк» (сеть представлена и в Белгороде) и «Формула кино» решили отказаться от показа нашумевшей киноленты.

Как говорится в сообщении пресс-службы киносети, решение связано исключительно с желанием оградить посетителей от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма.

«Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял её коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остаётся в приоритете», — цитирует гендиректора сети Романа Линина пресс-служба.

В этой связи ИА «Бел.Ру» попыталось выяснить, покажут ли «Матильду» в Белгороде другие кинопрокатчики. Скажем сразу, твёрдого «нет» мы в ответ не услышали. А кое-где фильм, как говорят у кинопрокатчиков, уже расписан.

Так, менеджер кинотеатра «Русич» в телефонной беседе озвучила, что показ начнётся в конце октября: «Стартует с 28 октября. За неделю станет известно расписание, можно будет позвонить, забронировать билеты».

В Центре кино «Победа» (кинотеатры «Победа» и «Радуга») пока нет никакой информации: расписывают только пятое октября. Чтобы уточнить, когда что-то будет известно по поводу «Матильды», мы созвонились с директором Галиной Лобач. Первое, на что она обратила внимание, премьера намечена на 26 октября, а это как раз период школьных каникул.

На школьные каникулы в нашем кинотеатре предусмотрен отличный репертуар. Мы будем демонстрировать три замечательных мультфильма, в том числе российский и диснеевский. И так получается, что период проката «Матильды» у нас в городе как раз приходится на каникулы, когда будут работать школьные лагеря, и в кинотеатрах предполагается коллективный просмотр. Поэтому больше всего опасаемся за юного зрителя. Галина Лобач

директор центра кино «Победа»

При этом она пояснила, что решение как об отказе, так и согласии на показ «Матильды» ещё не принято. Каким оно будет, во многом зависит от ответа правоохранителей на письмо, адресованное директором кинотеатра в УВД г. Белгорода с просьбой обеспечить безопасность.

Не дали нам чёткого ответа и в «ГриннФильме».

В телефонной беседе менеджер кинотеатра Анастасия Савченко отметила, что буквально накануне вопрос обсуждался с руководством: «До старта фильма полтора месяца, и вопрос остаётся в подвешенном состоянии».

У нас 6 залов, будем исходить из реальной обстановки. В каждый зал посадить полицейского или представителя группы контроля на весь рабочий день кинотеатра, а это с 10 утра до 3 часов ночи, скорее всего не реально. Если всё-таки найдётся какой-нибудь фанатик, это напугает наших гостей и, возможно, причинит какой-то вред, ущерб. Мы переживаем больше не за свой имидж, а за гостей, которые к нам приходят. Анастасия Савченко

Откуда ветер дует?

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, угрозы, из-за которых от проката «Матильды» отказались «Синема Парк» и «Формула кино», докатились и до Белгорода. Точнее, их присылали заказными письмами из Москвы в адрес руководителей кинотеатров.

Угрожающие письма одинакового содержания – от некой организации. Когда служба безопасности одного из кинопрокатчиков начала узнавать по своим каналам, что это за организация, выяснилось, что она нигде не зарегистрирована, и даже в интернете информации о ней никакой нет. Суть текста была в следующем: ваш кинотеатр, если вы будете показывать «Матильду», будет гореть в прямом и переносном смысле. То есть, найдутся патриоты, которые не посмотрят на то, что их могут лишить свободы, не посмотрят на свою жизнь и здоровье, ради того, чтобы этот фильм не был показан в вашем кинотеатре. Источник информагентства

Как выяснилось, письма с угрозами в адрес руководителей, в том числе и белгородских кинотеатров, стали приходить ещё в феврале. И весь ажиотаж вокруг фильма держит прокатчиков в «подвешенном состоянии».

Тот же источник подчеркнул, как бы то ни было, ответственность за любое принятое решение ложится на руководство кинотеатров.

Никто не запрещает показывать «Матильду», но при этом вся ответственность за обеспечение безопасности ложится на директоров, поэтому и тормозится принятие решения. А чтобы обеспечить на две недели полную безопасность зрителей, например, одной из сети, у которой больше 20 залов, насколько мне известно, потребуется порядка полумиллиона рублей. Это если будут привлечены частные охранные предприятия. Откажутся от проката – могут испортить отношения с дистрибьютором. Такой вот непростой у кинопрокатчиков выбор. Источник информагентства

При этом наш собеседник добавил, что всё может решиться уже 19 сентября, после того, как состоится показ «Матильды» в рамках международного форума-выставки «Киноэкспо» в Санкт-Петербурге. После просмотра намечено выступление министра культуры Владимира Мединского. В его адрес представители лиги разрозненных кинотеатров обратились с письмами, в которых говорится о неспособности самостоятельно обеспечить безопасность зрителей. И в этой связи кинопрокатчики обращаются к министру культуры с просьбой, чтобы государство не отстранялось от возникшей ситуации и поспособствовало обеспечению на местах безопасного просмотра фильма.

Сейчас все занимают выжидательную позицию. Обеспечить безопасность, как, например, в Москве, в глубинке не могут. В бюджетах далеко не каждого региона найдутся средства, которые власти будут готовы выделить для установки металлоискателей и устройств для досмотра личных вещей. А обыскивать граждан никто из сотрудников кинотеатра не имеет права. Источник информагентства

Словом, состоится показ или нет, и как следствие – окупятся ли бюджетные траты на фильм – во многом зависит от участия и взвешенного решения не одной и не двух структур… Узкое место – гарантия безопасности.