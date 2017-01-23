Общество:

Марафон бизнес-знакомств пройдёт в Белгороде

14:16
23 Января 2017
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Организаторы предлагают участникам на себе проверить теорию шести рукопожатий.

«Марафон нетворкинга от Бизнес Молодости» позволит за два часа наладить полезные связи и найти контакты клиентов, партнёров, инвесторов, людей, предлагающих необходимые участникам услуги или товары, и просто друзей и единомышленников. Мероприятие будет проходить в формате быстрых знакомств.

С собой следует захватить визитки, блокноты и ручки.

Стать участником марафона может любой желающий. Участие бесплатное.

Мероприятие состоится в 19:00 31 января в бизнес пространстве «Контакт». 30 января необходимо зарегистрироваться на мероприятие.

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