Марафон бизнес-знакомств пройдёт в Белгороде

14:16

Организаторы предлагают участникам на себе проверить теорию шести рукопожатий.

«Марафон нетворкинга от Бизнес Молодости» позволит за два часа наладить полезные связи и найти контакты клиентов, партнёров, инвесторов, людей, предлагающих необходимые участникам услуги или товары, и просто друзей и единомышленников. Мероприятие будет проходить в формате быстрых знакомств.

С собой следует захватить визитки, блокноты и ручки.

Стать участником марафона может любой желающий. Участие бесплатное.

Мероприятие состоится в 19:00 31 января в бизнес пространстве «Контакт». 30 января необходимо зарегистрироваться на мероприятие.