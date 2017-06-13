Общество:

«Мамочки из Белогорья» выиграли миллион рублей в программе «Здоровье с Еленой Малышевой»

12:24
13 Июня 2017
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Три жительницы города Шебекино Белгородской области стали участницами проекта «Сбрось лишнее – выиграй миллион» и дошли до финала.

Общий вес женщин составлял 254,8 кг. За время проекта им необходимо было сбросить 58,8 кг, чтобы достичь нормы. И им это удалось.

В результате женщины уехали домой с двойным призом – новой фигурой и деньгами.

Увидеть эфир с подведением итогов можно будет 25 июня в 08:55 в программе «Здоровье с Еленой Малышевой» на Первом канале, сообщает shebekino31.ru.



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