Лучших социальных работников отметили в Белгородской области

16:28

Торжественное мероприятие прошло 6 июня в преддверии профессионального праздника тружеников социальной сферы, который отмечают 8 июня.

В этом году государственных и областных наград были удостоены 388 человек. Среди них – руководители и специалисты органов социальной защиты, социальные работники. Медицинские сёстры, санитарки, повара, воспитатели, психологи и т.д.

Здесь собрались те люди, которые обладают таким достоинством, как человеколюбие. Это не просто слова. Люди вашей профессии занимаются этим делом по зову сердца. Сложно представить, с какими трудностями вы сталкиваетесь каждый день – вы готовы не только оказать какую-либо помощь, содействие, но и просто выслушать. Люди, которые обращаются – их спектр проблем безграничен: это и сироты, и ветераны, и люди преклонного возраста. Это большая душевная нагрузка, справиться с которой может не каждый. Александр Сергиенко

глава администрации Белгородского района



В Белгородской области работает 62 социальных учреждения.

Мы встречаем наш профессиональный праздник с хорошими показателями. Все наши социальные обязательства выполняются. На сегодняшний день бюджет по публичным обязательствам практически на 100 % осваивается – мы не убрали ни одной социальной выплаты. Более того, перечень расширен. Отсутствие жалоб – это наш основой критерий работы. Основной проблемой остаётся дефицит рабочих кадров. Елена Батанова

первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения, начальник управления

В области в ближайшее время планируют внедрять инновационные формы работы – например, оказание социальных услуг людям с психоневрологическими заболеваниями, их реабилитация, социализация. Однако эти нововведения пока на уровне проекта.

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