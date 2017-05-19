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Литературные премии «Прохоровское поле» вручены в Белгородской области

14:24
19 Мая 2017
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Лауреаты получили награды вчера, 18 мая, на заседании Попечительского совета музея-заповедника Третьего ратного поля России.

Премии литераторам вручили глава Попечительского совета «Прохоровское поле» Николай Рыжков, губернатор области Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Победителями стали поэты и прозаики из различных регионов России и ближнего зарубежья: Алтайского края, Краснодара, Минска, Луганска, Москвы, Белгорода, Донецка.

Со списком награждённых можно ознакомиться здесь.


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