Литературные премии «Прохоровское поле» вручены в Белгородской области
Лауреаты получили награды вчера, 18 мая, на заседании Попечительского совета музея-заповедника Третьего ратного поля России.
Премии литераторам вручили глава Попечительского совета «Прохоровское поле» Николай Рыжков, губернатор области Евгений Савченко, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.
Победителями стали поэты и прозаики из различных регионов России и ближнего зарубежья: Алтайского края, Краснодара, Минска, Луганска, Москвы, Белгорода, Донецка.
Со списком награждённых можно ознакомиться здесь.