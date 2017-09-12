Крупнейший российский оператор такси будет сотрудничать с белгородскими властями

16:01

Компания «Яндекс. Такси» при участии Общественного совета по развитию такси заключила с Управлением автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области соглашение о взаимодействии.

Ранее сервис подписал соглашения о взаимодействии с московскими, самарскими, томскими и новосибирскими чиновниками.

«Яндекс. Такси» работает в Белгородской области с июня 2017 года, тогда его парк состоял из 80 автомобилей. К сентябрю число поездок через сервис увеличилось в четыре раза, многие перевозчики, недовольные популярностью конкурента, потребовали у руководства региона «создать равные условия работы».

Согласно документу, «Яндекс. Такси» будет обмениваться с управлением информацией, развивать в регионе цивилизованный рынок такси и интегрирует местный реестр разрешений на пассажирские перевозки со своим софтом.

Как сообщили в пресс-службе Общественного совета по развитию такси, компания планирует подписать такие соглашения и с другими федеральными и региональными таксомоторными сервисами.