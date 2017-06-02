Конкурс «В эфире – знатоки энергосбережения» объявлен в Белгороде

17:27

В период летних каникул филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и ГТРК «Белгород» приглашают школьников и дошкольников попробовать свои силы в новом творческом состязании видеопроектов.





Конкурс «В эфире – знатоки энергосбережения» проводится среди учащихся 1-11-х классов и воспитанников дошкольных учреждений с 1 июня по 10 сентября 2017 года с целью пропаганды энергосберегающего образа жизни. Чтобы стать участником, необходимо подготовить тематический видеопроект.

Продемонстрировать собственные идеи и рацпредложения можно в номинациях «Энергоэффективный детский сад/школа», «Инженеры-рационализаторы», «Энергоэффективная лаборатория» и «Инженер-программист». Для юных выдумщиков и креативщиков – номинации «Об энергосбережении творчески» и «Город будущего». А номинация «Наша бережливая энергетика» предполагает рассказ о наиболее интересных и действенных способах экономии энергии.

Видеопроекты можно представлять как индивидуально, так и коллективно. Лучшие конкурсные работы будут размещены на официальных страницах ПАО «МРСК Центра» и ГТРК «Белгород» в социальных сетях, а также показаны в эфире ГТРК «Белгород» на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24».

Видеофайл с готовым проектом следует передать ссылкой на e-mail: press-service@mrsk-1.ru или же на USB-носителе по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, 42 с пометкой «для пресс-службы». Наличие заявки и согласия законного представителя ребёнка обязательно.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в группе «Энерголандия» «ВКонтакте» и группах ГТРК «Белгород» в социальных сетях. О церемонии награждения победителей и призёров конкурса организаторы сообщат дополнительно.