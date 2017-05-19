Конкурс талантов «Белгородская минута славы» приглашает участников
Городской отборочный этап конкурса состоится на сценической площадке парка Победы завтра, 20 мая. Мероприятие будет идти с 12:00 до 16:00.
В конкурсе может участвовать любой белгородец. Зарегистрироваться на кастинг можно по телефону: (4722) 32-82-02 или 8-908-780-03-56.
Номинации «Белгородской минуты славы»: вокал, хореография, художественное слово, инструментальное исполнительство, цирковое искусство и оригинальный жанр.
Финал с Гала-концертом пройдёт в августе в рекреационной зоне «Шагаровский пруд» (с. Шагаровка, ул. Нарядная, 1).
Получить более подробную информацию можно здесь.
По информации пресс-службы администрации Белгорода, проект нацелен на поддержку талантливых белгородцев вне зависимости от их возраста, творческих способностей.