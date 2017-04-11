Конкурс молодых педагогов для работы в сельских школах открылся в Белгородской области

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Победители получат из регионального бюджета 300 тысяч рублей.

Участниками конкурса молодых специалистов для работы в сельских общеобразовательных организациях Белгородской области «Я будущий педагог» могут стать граждане РФ – выпускники 2016 и 2017 годов, обучавшиеся на очной форме в учреждениях высшего профессионального образования региона. Максимальный возраст для кандидатов оставляет 30 лет.

Победители обязуются отработать минимум три года в образовательном учреждении и получают единовременную выплату из областного бюджета в 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба департамента образования региона.

Конкурс проводится в два этапа. На первом, заочном, со 2 по 12 мая проходит экспертиза представленных участниками документов, на основании которой составляется рейтинг претендентов.

30 июня участников ждёт очный тур, на котором им предстоит публичное выступление продолжительностью до 10 минут.

Подать заявку необходимо до 21 апреля в отдел кадрового и правового обеспечения департамента: Белгород, ул. Преображенская, 80, кабинет № 23.

Более подробную информацию можно узнать по телефону (4722) 32-39-37.