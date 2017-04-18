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Команда кафе «Кукурузник» приняла участие во всероссийском чемпионате Chef a la Russe 2017

11:53
18 Апреля 2017
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Всероссийский открытый кулинарный чемпионат среди шеф-поваров проводится с 2014 года. Победители отборочного этапа команда кафе «Кукурузник» и ресторана «Пикник-парк» в полуфинале была во главе с шеф-поваром Владимиром Клименко.

Как рассказали члены кулинарной команды, соревновались с представителями 30 областей России. Среди жюри – национальная Ассоциация Кулинаров под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WORLDCHEFS – WACS), а именно представители Швеции, Германии, Исландии, Латвии, Азербайджана и России.

Все команды были разделены на три группы. За 90 минут соревнующиеся должны были приготовить холодную закуску, горячее блюдо и десерт. По регламенту в этом году команды соревновались в номинации «Национальный обед». Команда кафе «Кукурузник» и ресторана «Пикник-парк» представила сэндвич из чёрной датской вафли с утиной грудкой, мороженым из белков яйца утки и паштета. Копчёную спинку муксуна на пироге из пшена с печенью трески, строганиной с чёрной икрой и густой ухой в бородинском хлебе на земле из эстрагона. Карамельное яблоко с медово-творожным кремом и еловым вареньем на черёмуховой «земле».

Участие в подобных чемпионатах – это возможность продемонстрировать свои навыки кулинарного мастерства, подтвердить желание нашей команды соответствовать требованиям ресторанного бизнеса в мировом масштабе. Впервые мы соревновались с сильнейшими поварами России, три команды из нашей десятки заняли места на пьедестале. Отмечу, что в своей группе по количеству баллов мы стали пятыми.

Владимир Клименко
шеф-повар


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