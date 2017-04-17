Общество:

Колония № 6 в Белгородской области наказана за нарушение сроков доставки корреспонденции осуждённым

15:57
17 Апреля 2017
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Проверку проводила Валуйская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на основании обращения заключённого.

Согласно п. 67 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых приказом Минюста России от 16.12.2016, корреспонденция для осуждённых к лишению свободы после поступления в учреждение должна быть вручена им под роспись в трёхдневный срок.

Проверка показала, что поступившее в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области 2 ноября 2016 года уведомление из Следственного комитета РФ было передано осуждённому только 8 ноября, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Аналогичные нарушения закона администрацией исправительного учреждения были выявлены и при вручении другой корреспонденции для осуждённого.

Для устранения выявленных нарушений и их недопущения Валуйской спецпрокуратурой руководителю колонии внесено представление, где, в том числе, поднят вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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