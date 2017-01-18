«Когда крышечка спасает» детей: новый благотворительный проект стартовал в Белгороде

11:31

Инициатором акции выступила общественная организация «Святое Белогорье против детского рака», вдохновившись случаем, произошедшим в Испании.

Юной испанке требовалось дорогостоящая операция, и предприятие по переработке пластика было готово предоставить необходимую сумму за 200 т пластиковых крышек. В супермаркетах, спортивных клубах и госучреждениях оперативно были установлены специальные контейнеры. Необходимое количество пластика было собрано за пару месяцев.

В России аналогичный проект впервые запустили в Санкт-Петербурге. Теперь к нему присоединился и Белгород. В областном центре стартовала акция «Когда крышечка спасает».

Первый пункт приёма пластиковых крышечек был установлен в «Добромаркете». Затем к акции присоединился БГИИК. В настоящее время пункты приёма расположены уже в 10 организациях и учебных заведениях Белгорода и посёлка Майский Белгородского района. Принести можно пластиковые крышечки от любых бутылок и напитков и в любых количествах.

Провести акцию «Когда крышечка спасает» на своей территории может любая компания. Всю необходимую помощь окажет общественная организация «Святое Белогорье против детского рака». В Интернете поддержать и распространить информацию об акции можно с хэштегом #крышечкаспасает.

Чтобы один ребёнок смог отправиться на обследование в Москву, необходимо собрать всего 400 тыс. пластиковых крышечек.