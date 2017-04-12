Кишечная палочка обнаружена в твороге из Белгородской области

14:55

Старооскольская молочная продукция не прошла проверку качества в Орловском референтном центре Россельхознадзора.

В рамках исследования в сетевом магазине и торговом павильоне Орла приобретено три пачки творога с массовой долей жира 2 %, 5 % и 9 % и три пакета пастеризованного молока (массовая доля жира 2,5 % и 3,2 %). В число исследуемых образцов попал и творог с массовой долей жира 5 % из Старого Оскола.

В белгородской продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует ГОСТ 32901-2014.

Помимо этого бактерии группы кишечной палочки и бактериальная обсеменённость также выявлены в пастеризованном молоке с массовой долей жира 2,5 % из Орловского района и в молоке с массовой долей жира 3,2 % из города Чаплыгин Липецкой области.

Помимо этого местное молоко не соответствовало требованиям по массовой доле жира, сообщили в Орловском референтном центре Россельхознадзора.