Кибатлет из Белгорода впервые стал участником соревнований среди пользователей протезов

14:52

В соревнованиях участвовал Игорь Климанов.

Первенство России по кибатлетике проходило 9 и 10 ноября в технопарке инновационного центра «Сколково» (Москва). Там собралось 74 кибатлета со всей России, в том числе белгородец Игорь Климанов. Он участвовал в дисциплине «Протез ног». В соревнованиях кибатлету необходимо было пройти трассу, состоящую из бытовых ситуаций, в том числе подняться по лестнице, спуститься по уклону и забить гол в ворота.

Сам Игорь Климанов пользователь протеза голени. Он работает протезистом на Белгородском протезно-ортопедическом предприятии, сообщает официальная группа Федерации адаптивного спорта Белгородской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Федерации адаптивного спорта Белгородской области