Хозяйка ротвейлера заплатит 260 тысяч рублей родителям пострадавшего ребёнка

10:33

Эти деньги пойдут на лечение пятилетнего мальчика.

Напомним, что инцидент, когда собака бойцовской породы покусала ребёнка, произошёл в селе Дальняя Игуменка Белгородского района в августе прошлого года. Тогда бегавший без хозяина ротвейлер накинулся на мальчика. Оттащить животное родителям удалось только совместными усилиями соседей.

В результате пострадавший получил множественные раны по всей голове. Ребенок длительное время проходил лечение как физическое, так и психологическое: была проведена операция, наложены швы. Один из рубцов на лице неизгладим.

Родители мальчика обратились в суд с иском о взыскании с хозяйки собаки расходов на лечение и компенсации морального вреда. На судебное заседание женщина не пришла. Решением суда с неё взысканы расходы на лечение, судебные расходы и компенсация морального вреда на общую сумму 260 000 рублей, сообщает сайт Белгородского районного суда.