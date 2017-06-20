Общество:

Хозяйка ротвейлера заплатит 260 тысяч рублей родителям пострадавшего ребёнка

10:33
20 Июня 2017
639
0

Эти деньги пойдут на лечение пятилетнего мальчика.

Напомним, что инцидент, когда собака бойцовской породы покусала ребёнка, произошёл в селе Дальняя Игуменка Белгородского района в августе прошлого года. Тогда бегавший без хозяина ротвейлер накинулся на мальчика. Оттащить животное родителям удалось только совместными усилиями соседей.

В результате пострадавший получил множественные раны по всей голове. Ребенок длительное время проходил лечение как физическое, так и психологическое: была проведена операция, наложены швы. Один из рубцов на лице неизгладим.

Родители мальчика обратились в суд с иском о взыскании с хозяйки собаки расходов на лечение и компенсации морального вреда. На судебное заседание женщина не пришла. Решением суда с неё взысканы расходы на лечение, судебные расходы и компенсация морального вреда на общую сумму 260 000 рублей, сообщает сайт Белгородского районного суда.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9706
Женщина ранила мужчину, а затем себя ножом и попала в ДТП в Белгороде
9483
Тушёнка, сосиски, колбаса и сливочное масло не прошли проверку качества в Белгородской области
8392
Полиция ведёт расследование по делу белгородского «Робинзона»
8068
Шесть имён лучших врачей занесли на Аллею Славы в Белгороде
7548
Одна из пропавших девочек найдена в Старом Осколе
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика