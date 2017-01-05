Общество:

Каждый случай детского суицида будет отдельно рассмотрен священнослужителями

23:00
05 Января 2017
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По сравнению с 2015 годом, в уже прошедшем 2016 году самоубийств было меньше (243 случая). Однако, по словам владыки Иоанна, это тоже большая цифра.

Во время пресс-конференции митрополита Иоанна был задан вопрос о детских самоубийствах – что делать, если ребёнка довели до этого?

Каждый случай мы рассматриваем очень тщательно. Это связано с правилом 14 Святителя Тимофея, епископа Александрийского, которое гласит, что если человек был вне себя, и это доказано, то церковь может рассмотреть вопрос о возможности погребения. Как раз это касается и доведения детей до самоубийства. Если будет достаточно фактов, чтобы доказать, что ребёнок был полностью под властью дьявольских сил, то мы рассмотрим эту возможность. Но это не означает, что мы каждого будем по-христиански отпевать.

Митрополит Иоанн

По словам митрополита Белгородского и Старооскольского, по каждому случаю будет проведено тщательное расследование. Владыка подчеркнул, что важнее предотвратить это на раннем этапе. Родителям необходимо быть внимательными к своим чадам, следить за изменением их поведения, проявлять интерес к их досугу и т. д.

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